LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Novos começos relacionados às finanças e vida material. Este ciclo traz potencial grande para novos empreendimentos e para lucrar. Também qualquer coisa que facilite e otimize sua vida material em qualquer aspecto. Busque ouvir sua intuição e busque aquilo que lhe é realmente valioso neste novo ciclo. Bom momento para iniciar algo relacionado ao autocuidado.

Lua Nova em Virgem

Começa hoje um novo ciclo de lunação coma Lua Nova em Virgem. Momento propício para novos começos relacionados ao mundo material e prático. Invista no seu trabalho, ou em algo novo que lhe possa ser rentável. Inicie novas rotinas e cuidados. Plante as sementes do trabalho, cuidado com o corpo e saúde e também dos bons hábitos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique