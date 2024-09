TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Urano no seu signo (solar ou ascendente) vem lhe pedir que saia da zona de conforto. Melhor cooperar com o processo do que esperar que a vida lhe obrigue. Esteja mais aberto às novidades, ao alternativo, às necessidades do coletivo. Sua mudança de atitude e da maneira como se enxerga lhe beneficiarão muito. Ouse se revolucionar.

Urano retrógrado em Touro

Urano entra em movimento retrógrado no signo de Touro pelo resto deste ano. O planeta das revoluções, transformações rápidas, do coletivo e do alternativo nos pede interiorização. Que busquemos essa renovação de valores primeiramente do lado de dentro. Este pode ser um período muito bom para repensar a vida, a economia e a utilização dos recursos naturais de maneira mais sustentável. Se revolucione primeiro antes de querer mudar o mundo.

