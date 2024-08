Horóscopo do dia (30/08): Confira a previsão de hoje para Virgem

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe favorece um senso aguçado de autoaperfeiçoamento e de expressão pessoal. Você teve de revisar nos últimos meses a forma como se posiciona e vive seu poder pessoal. Agora está apto a assumir esta força de poder e realização com maior clareza e objetividade. O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça a força pessoal e posicionamento firme.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Executando tarefas

Ceres volta ao movimento direto em Capricórnio; tivemos de reavaliar a forma como servimos e trabalhamos em nossas carreiras e no uso da autoridade. Agora é um momento propício para executar as tarefas com compromisso e diligência, colhendo bons frutos. O trígono com o Sol em Virgem nos favorece em fazer nosso trabalho e produzir com eficiência e consciência.