Horóscopo do dia (29/08): Confira a previsão de hoje para Gêmeos

Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua autoexpressão feminina estará mais em alta neste período, assim como os romances, prazeres, jogos e diversões. Busque se embelezar mais para aumentar sua autoconfiança. Prazeres compartilhados também serão gratificantes. A relação com crianças e com o lúdico também está facilitada. Diversão com hobbies, jogos e atividades prazerosas em alta.

