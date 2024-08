PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A vibração de hoje lhe pede mais leveza emocional. Em especial no que tange família, passado, vida pessoal e emoções, seja leve e desapegado. Procure enxergar suas emoções com mais racionalidade e objetividade. Há um forte senso crítico e objetivo lhe facilitando reorganizar tais energias e ter maior senso crítico. Reorganização emocional, do lar e de questões antigas.

Lua Minguante em Gêmeos

A Lua entra na fase Minguante no signo de Gêmeos. Devemos escoar os excessos mentais, limpando a mente e as ideias. A segurança aqui vem da sabedoria de se viver com leveza e flexibilidade. Mercúrio, o regente do signo, segue retrógrado, reforçando que este é realmente um momento para se interiorizar e rever tais questões mentais e emocionais.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique