Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona uma valorização de si mesmo, busca pelo prazer pessoal e partilhado. Todavia, há também um forte estímulo para que aja em prol da carreira e abra caminhos no mundo, saindo do lado mais cômodo. Expresse seu valor próprio e vá à luta. Mercúrio, seu regente, está retrógrado e lhe pede revisão de seus valores.

Busca pelos desejos

A quadratura entre Marte em Gêmeos e Vênus em Virgem nos mobiliza muito em nossos desejos, necessidades, ações e valores. Há um forte estímulo para se agir em prol das conquistas materiais e valorização pessoal, mas que deve ser feita com flexibilidade. Ambos em signos regidos por Mercúrio, nos pedem integração intelectual dos desejos, mas também escuta interna, já que Mercúrio está em movimento retrógrado.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique