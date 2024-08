Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Urano no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido muitas revoluções e inovações pessoais. Estas mudanças tem lhe feito crescer e expressar seu verdadeiro valor. O aspecto desafiador a Mercúrio lhe traz quebra de ideias ligadas ao familiar, passado, emoções e lar. Pode estar rompendo com crenças familiares e ancestrais. Mudanças no lar também lhe convidam a buscar seu lado mais irreverente e criativo.

Mudando a mente

A quadratura entre Mercúrio em Leão e Urano em Touro nos desafia a quebrar paradigmas da mente, sair da zona de conforto e abrir a cabeça para ideias inovadoras. A mente aqui tende a focar mais em si mesma e nas fantasias pessoais, porém somos chamados a mudar intensamente levando em conta as questões materiais e pragmáticas. Bom dia para se ter insights, mas também nos pede flexibilidade com imprevistos e mudanças.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique