Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A necessidade de expressão dos seus sentimentos mais profundos será alta. Tanto os sentimentos agradáveis quanto os desagradáveis. Não fuja do que sente, mas tenha um olhar mais apurado para entender o que se passa acima da superfície. Integração gera cura. Faça as pazes com suas sombras. Sua vida sexual também pedirá expressão criativa e comunicativa.

Comunicando a verdade

Sol e Mercúrio se encontram em Leão. Nossa mente se volta para aquilo que é essencial, para as verdades espirituais e para a verbalização da verdade; aqui é preciso ter coragem para se dizer e se comunicar a verdade tal qual é. Seja autêntico em sua expressão. A mente possui hoje clareza e discernimento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique