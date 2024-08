CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto desafiador com Marte. Você está cheio de energia para agir na vida material, trabalho e no campo da saúde. Todavia, deve estar atento a limitações mentais; busque mais foco, realismo e objetividade para fazer somente o que for realmente útil e preciso. Evite sobrecarregar o corpo e as atividades; busque ponderação e limites justos.

Desafios na ação

A quadratura entre Marte em Gêmeos e Saturno em Peixes nos desafia hoje no amadurecimento de nosso senso de ação e individualidade. Algumas restrições ou dificuldades podem nos pedir que reavaliemos nossa linha de ação. Mesmo tendo tudo planejado mentalmente, será preciso encarar as partes mais profundas e emocionais de nós mesmos que podem estar nos sabotando. Busque planejamento, ação realista e saiba se adaptar.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique