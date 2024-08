CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe instiga a transformar sua relação com o coletivo, redes sociais, grupos e amizades. Emoções desafiadoras podem emergir e lhe pedem transformação. Você tem ousado mais ser você mesmo e isto agora lhe facilita maior desapego e firmeza para lidar com as dificuldades emocionais do contato humano. Busque colocar a si mesmo com dignidade, ousadia e valor perante os outros.

Libertação emocional

A Lua em Escorpião vem trazendo intensidade e necessidade de reciclar emoções. A oposição a Urano em Touro, todavia, nos instiga a fazer tal processo com objetividade, pragmatismo e revolucionando nossos valores. Em especial frente ao outro, somos chamados a um exame mais objetivo de emoções e valores. Busque mais foco objetivo para se libertar de emoções tóxicas e se curar.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique