GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua traz agora foco na vida pessoal, expressão criativa, romances, filhos e ação a partir da própria consciência. Todavia, você é relembrado que não é uma ilha e deve partilhar mais com os outros, também pelo seu próprio bem. O oposto também pode ser verdadeiro: se viveu demais as expectativas e sob o ponto de vista dos outros, deve buscar quem você é. Busque a justa medida entre ser você mesmo e interagir com as pessoas.

Buscando equilíbrio emocional

A oposição da Lua em Libra com Quíron em Áries nos faz ponderar e buscar equilíbrio na equação eu-outro e nossas emoções neste sentido. Um apego emocional excessivo nas relações pode lhe mostrar que precisa curar seu senso de autoestima e individualidade; já um foco excessivo em si mostra que deve aprender a se dedicar mais às relações, se abrindo emocionalmente. O importante aqui é encontrar o equilíbrio.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique