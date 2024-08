LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O momento lhe propicia um senso de compromisso para com sua expressão racional e viver o tempo presente. Todavia, também deve reconhecer as frustrações destes contextos mentais e pequenos. Busque ter uma fé forte e visão mais ampla para conciliar com o tempo presente. Maior parceria com irmãos, parentes, vizinhos e mesmo conhecidos está em alta.





Compromisso e emoções

Juno entra no signo de Libra, nos trazendo um maior foco no tema do compromisso no casamento e parcerias. O senso de parceria e apoio está em alta. A Lua também está no signo, nos trazendo maior senso de entrega emocional para o outro. Lilith e Nodo Sul também se encontram aqui, nos lembrando que será preciso ter um senso bem mais aprofundado das frustrações nas parcerias para fazer dar certo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique