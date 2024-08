LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estão mais voltadas para as comunicações, partilha de ideias e convivência. Todavia, há um chamado para que você expresse um tanto mais de seu senso de valor próprio junto das outras pessoas. Deve ter sim uma fala diplomática, mas não sufoque seu senso de valor próprio. Questões financeiras podem estar na pauta do dia nas comunicações também.





Amor com realismo

A Lua em Libra traz para hoje um senso de segurança emocional nas parcerias e amor romântico. Todavia, Vênus, a regente do signo, se encontra com Mercúrio retrógrado em Virgem. Somos chamados a ter um senso muito crítico, realista e analítico para com o amor e parcerias. Busque estar junto do outro, mas com os pés no chão e sem idealizações.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique