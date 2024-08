CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções estão bem mais intensas e seu amor e generosidade em alta. Todavia, há um chamado para que haja mais racionalidade e senso crítico no processo. Por mais que queira pertencer e amar no nível emocional, deve buscar racionalidade para não se deixar abusar ou exceder em carências e/ou emoções exageradas. Diálogos mais objetivos podem ser necessários para alinhar as expectativas emocionais.





Amor com realismo

A Lua em Libra traz para hoje um senso de segurança emocional nas parcerias e amor romântico. Todavia, Vênus, a regente do signo, se encontra com Mercúrio retrógrado em Virgem. Somos chamados a ter um senso muito crítico, realista e analítico para com o amor e parcerias. Busque estar junto do outro, mas com os pés no chão e sem idealizações.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique