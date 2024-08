LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, lhe pede reavaliação das relações com senso crítico. É preciso sair da idealização e enxergar pessoas reais com qualidades e defeitos. Aprenda a ter um olhar mais espiritual sobre as relações. Momentos de recolhimento podem ajudar a repensar quem você é e o que espera de si mesmo e dos outros com mais realismo.





Vênus em Virgem

Vênus entra no signo de Virgem. O amor passa a ter um colorido mais pé no chão, rotineiro e cuidadoso. Aqui buscamos servir aos seres amados, sendo úteis. O amor pelo trabalho também se faz alto, nos pedindo mais dedicação e amor em nossos ofícios. Nas finanças temos um posicionamento mais crítico, estratégico e comedido. Busque enxergar as finanças, talentos e bens materiais com um olhar mais pragmático e organizado.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique