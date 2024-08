Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Hoje você é chamado a deixar ir velhos planos futuros, visões de mundo, crenças limitantes e impulsos. Há uma forte conexão com a fé da entrega que lhe traz a possibilidade de vislumbrar possibilidades ao se deixar ir aquilo que não se alinha com a essência. Há um forte imperativo lhe amadurecendo a fidelidade a si mesmo e o uso de seu poder pessoal. Isso lhe facilita reorganizar o futuro e deixar param trás o que não mais nutre ou é factível.





Esvaziando com maturidade

A Lua Minguante em Câncer traz para hoje a necessidade de esvaziamento dos excessos emocionais, passados e/ou familiares, mas sem perder a sensibilidade. Busque deixar as coisas fluírem, a sensibilidade aflorar e tenha desapego. O trígono a Saturno em Peixes favorece que isso ocorra de forma madura e responsável. Somos lembrados de que muitas coisas na vida são impermanentes e que entrar no fluxo da vida com sabedoria nos faz crescer e evoluir.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique