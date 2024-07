Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você deve hoje se concentrar na consciência de suas emoções. Questões passadas, subconscientes ou espirituais são trazidas à tona. Busque verbalizar e analisar as mensagens do seu subconsciente. Deve manter um compromisso com sua fé, visões de mundo e possibilidades, mas sem que isso reprima suas emoções e sensibilidade.





Lua em Gêmeos

A Lua entra em Gêmeos, nos pedindo busca consciente de nossas emoções, mas sob a ótica leve, racional e divertida deste signo. A quadratura com Saturno em Peixes nos desafia a amadurecer tais emoções, mas sem perder a flexibilidade. Necessidade de lapidar algumas arestas emocionais com racionalidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique