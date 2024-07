Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona a subjetividade e emoções, mas lembre-se de sua natural capacidade de rir de si mesmo e das situações, trazendo leveza, flexibilidade e bom humor. A quadratura com Saturno lhe desafia a manter seus compromissos e profissionalismo, sabendo lapidar as arestas emocionais.





Lua em Gêmeos

A Lua entra em Gêmeos, nos pedindo busca consciente de nossas emoções, mas sob a ótica leve, racional e divertida deste signo. A quadratura com Saturno em Peixes nos desafia a amadurecer tais emoções, mas sem perder a flexibilidade. Necessidade de lapidar algumas arestas emocionais com racionalidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique