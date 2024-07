Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período te relembra do contato com o mundo físico, seu corpo, sua saúde, alimentação, capacidade de prestação de serviços e tudo mais relacionado a esta área da vida. Será preciso sair da idealização para se entregar ao serviço de maneira criativa e especial. Realize suas tarefas cotidianas com mais prazer e alegria, colocando seu toque pessoal. Sua luz pode auxiliar a muitos agora, assim como sua capacidade de cuidar e servir.

Sol em Leão

O Sol entre no seu signo de regência natural, Leão. Este período de 30 dias nos traz grande criatividade, uma visão única de nós mesmos e grande potencial para conexão coma própria essência e propósito na vida. Deixe a criança interna brincar, busque aquilo que lhe faz brilhar e foque no que é importante para você mesmo com coragem e centramento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique