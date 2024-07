Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua área intelectual, que normalmente já é brilhante, estará ainda mais mobilizada. Sua autenticidade na comunicação é admirável e está ainda mais forte agora. Se permita expressão criativa, use suas palavras para trazer esclarecimento e consciência para seus semelhantes. Explorar o que está à sua volta será gratificante. Também boas conversas com conhecidos e desconhecidos podem te trazer um senso de alegria e poder pessoal. Verbalize sua luz.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Sol em Leão

O Sol entre no seu signo de regência natural, Leão. Este período de 30 dias nos traz grande criatividade, uma visão única de nós mesmos e grande potencial para conexão coma própria essência e propósito na vida. Deixe a criança interna brincar, busque aquilo que lhe faz brilhar e foque no que é importante para você mesmo com coragem e centramento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique