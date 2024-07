Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe coloca mais no centro do palco de sua vida. Busque agir pautado sempre naquilo que diz sua consciência. Se permita ser um pouco mais o centro das atenções, em especial no nível intelectual. Romances intensos e rápidos podem ocorrer. Tenha um foco na criatividade. Esportes, jogos e diversões lhe trazem também fortes estímulos.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Marte em Gêmeos

A entrada de Marte em Gêmeos traz maior flexibilidade para nossa linha de ação. A curiosidade aqui é um forte fator motivante para iniciativas e buscas. Há maior androginia, buscando equilíbrio entre as polaridades. O campo mental tende a ficar mais acelerado, as respostas mais impulsivas e diretas. A fala tende a ser mais assertiva e direta. Busque agir com a flexibilidade e leveza de Gêmeos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique