Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você passa por intensas transformações e isso lhe afeta hoje a sensibilidade para o mundo material. Sua energia profunda lhe leva a buscar entrega para o trabalho, atividades rotineiras e cuidados para com a saúde. Use desta intensa energia para fluir melhor no campo material. A energia sexual também está intensa, mas lhe pede também sensibilidade e entrega real.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Ação e sensibilidade

O sextil entre Marte em Touro e Netuno em Peixes traz para hoje a capacidade de agir de forma prática, mas com sensibilidade. Sonhos e motivações psicológicas e/ou espirituais nos impelem a agir de forma valorosa, persistente e focada. Capacidade de aliar o ego com o lado espiritual de forma harmônica. A ação de hoje vem aliada à sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique