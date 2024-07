VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Ocorre agora uma consciência facilitada entre suas relações humanas e seus princípios e visões de mundo. Amizades, grupos e causas podem lhe auxiliar a enxergar quais são suas prioridades na vida, como se posiciona e no que precisa ser mais progressista. Equilíbrio entre convivência social e fidelidade aos próprios princípios, crenças e leis.





Tradição e renovação

Ocorre hoje um Sextil do Sol em Câncer com Urano em Touro. Este Sol, apesar de se nutrir de tradições, segurança e introspecção, recebe as vibrações inovadoras, disruptivas e progressistas de Urano. Há hoje um equilíbrio que nos permite inovar, mesmo dentro das tradições. Há capacidade de se ter maior consciência e refletir bem sobre as necessidades de mudança e renovação.

Igomer Henriqueé astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique