CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo e de suas questões emocionais, assim como daquilo que lhe traz segurança. Todavia, deve estar aberto a enxergar novos pontos de vista, inovações, ideias progressistas e alternativas pela posição de Urano. O aspecto facilitado de hoje traz equilíbrio entre estas forças.





Tradição e renovação

Ocorre hoje um Sextil do Sol em Câncer com Urano em Touro. Este Sol, apesar de se nutrir de tradições, segurança e introspecção, recebe as vibrações inovadoras, disruptivas e progressistas de Urano. Há hoje um equilíbrio que nos permite inovar, mesmo dentro das tradições. Há capacidade de se ter maior consciência e refletir bem sobre as necessidades de mudança e renovação.

Igomer Henriqueé astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique