Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe traz a possibilidade de revolucionar questões emocionais profundas e se libertar de complexos, medos e repressões. Busque ativamente entender e mudar atitudes emocionais. Entenda também que mudanças podem ser muito benéficas e trazer vida renovada. Revolução na partilha, afetividade, sexualidade e uso do magnetismo.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Ação para inovar

Ocorre hoje uma conjunção entre Marte e Urano em Touro. A união destes dois planetas reforça a energia de força e iniciativa para que as mudanças ocorram. No signo de Touro, podemos aguardar mudanças práticas, materiais, econômicas e de valores. No nível pessoal será preciso revolucionar e mudar algum setor estagnado e que lhe pede mudanças criativas. Mas atenção para ações inconsequentes ou bruscas. Busque se pautar na inovação, mas tendo a estabilidade taurina em mente.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique