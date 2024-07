Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você está sendo chamado a transformar a maneira como interage com o ouro, vive em sociedade e busca equilíbrio. Deve ousar mais nas relações, mas também buscar um tom mais aterrado. Vênus facilita o processo, já que está no seu setor expansivo e lhe aumenta o carisma e sociabilidade. A Lua também lhe impele ao convívio com os semelhantes.





Valores internos

Estamos sob a intensa influência de Marte e Urano em Touro, nos pedindo que revolucionemos valores estagnados. O sextil a Vênus em Câncer, porém, traz certa leveza para o processo. Busca interna por valores pessoais e internos que devem nortear tais mudanças. Equilíbrio entre inovação e tradição. A Lua em Virgem traz mais racionalidade e discernimento também.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique