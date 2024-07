Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você está transformando suas emoções profundas, buscando o âmago das situações e de sua vida emocional, partilhada, sexual e afetiva. Toda essa transformação lhe pede proatividade e boa vontade. A conexão com Vênus no setor da carreira lhe traz bons auspícios profissionais a partir destas transformações. Busque se entender e se motivar pelos seus sentimentos. A posição lunar lhe facilita a conexão com a sensibilidade.





Valores internos

Estamos sob a intensa influência de Marte e Urano em Touro, nos pedindo que revolucionemos valores estagnados. O sextil a Vênus em Câncer, porém, traz certa leveza para o processo. Busca interna por valores pessoais e internos que devem nortear tais mudanças. Equilíbrio entre inovação e tradição. A Lua em Virgem traz mais racionalidade e discernimento também.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique