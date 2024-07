Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você deve agora revolucionar sua carreira, estruturas, autoridade e ação no mundo. Mudanças positivas tendem a ocorrer nesta área, mas lhe exigem determinação, força de ação e um tanto de ousadia. Vênus lhe facilita o contato com instâncias mais sutis de si mesmo, lhe auxiliando nos melhores caminhos a se tomar a partir do intuitivo. A Lua lhe traz segurança de valor próprio e na capacidade de realização material.





Valores internos

Estamos sob a intensa influência de Marte e Urano em Touro, nos pedindo que revolucionemos valores estagnados. O sextil a Vênus em Câncer, porém, traz certa leveza para o processo. Busca interna por valores pessoais e internos que devem nortear tais mudanças. Equilíbrio entre inovação e tradição. A Lua em Virgem traz mais racionalidade e discernimento também.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique