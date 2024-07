AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Novos começos relacionados ao trabalho, saúde e vida material. Novas possibilidades de prestação de serviço podem aparecer. Lembre-se de estar sempre disposto ao trabalho. Executar bem tarefas rotineiras pode ser o caminho para te abrir as portas da energia de trabalho. Abrace o mundo material com amor e disposição.





Lua Nova em Câncer

A Lua Nova em Câncer traz a possibilidade de novos começos na área afetiva, lar, família, uso do magnetismo, emocional, etc. Plante sua semente de afetividade hoje, se permita expressão autêntica do que lhe é mais íntimo. Busque a sensibilidade desta Lua no sentido de ouvir seus instintos e agir de acordo com o que sente. O movimento retrógrado de Netuno em Peixes facilita o processo de se acessar a sensibilidade profunda com propósito.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique