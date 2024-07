SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Novos começos relacionados à sexualidade, valores conjuntos, transformações e emoções profundas são mobilizados. Sua necessidade de troca afetivo-sexual normalmente carece de muita afetividade e acolhimento, partilhando mais verdadeiramente com o outro. Isto se intensifica neste ciclo. Cuide bem dos sentimentos e se abra para acolher o outro e a si próprio.





Lua Nova em Câncer

A Lua Nova em Câncer traz a possibilidade de novos começos na área afetiva, lar, família, uso do magnetismo, emocional, etc. Plante sua semente de afetividade hoje, se permita expressão autêntica do que lhe é mais íntimo. Busque a sensibilidade desta Lua no sentido de ouvir seus instintos e agir de acordo com o que sente. O movimento retrógrado de Netuno em Peixes facilita o processo de se acessar a sensibilidade profunda com propósito.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique