VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Novos começos ligados à vida social, intelectual e progressista estão em alta. Novas amizades, novos grupos, tudo isso pode surgir neste novo ciclo de lunação. Principalmente novas formas de enxergar a vida, de maneira mais livre e alternativa. Se permita caminhar mais rumo ao desconhecido e aproveite as muitas oportunidades deste novo ciclo.





Lua Nova em Câncer

A Lua Nova em Câncer traz a possibilidade de novos começos na área afetiva, lar, família, uso do magnetismo, emocional, etc. Plante sua semente de afetividade hoje, se permita expressão autêntica do que lhe é mais íntimo. Busque a sensibilidade desta Lua no sentido de ouvir seus instintos e agir de acordo com o que sente. O movimento retrógrado de Netuno em Peixes facilita o processo de se acessar a sensibilidade profunda com propósito.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique