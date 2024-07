AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe desafia na comunicação com os outros. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) está lhe trazendo profundas transformações pessoais e isso pode impactar na forma como se relaciona. Pode ser que o outro esteja muito obstinado ou talvez você esteja dessa forma. Seja como for, dialogue como for possível, mas evite rigidez e brigas inúteis. Busque reavaliar ideias sobre relação e a forma como aborda o outro.





Posicionamentos alternativos

Mercúrio em Leão faz oposição a Plutão em Aquário. Aqui devemos ter cautela nas comunicações, já que nossa mente e pontos de vista são confrontados por visões alternativas e talvez radicalmente opostas às nossas próprias. Busque ter abertura e flexibilidade, evitando o orgulho intelectual ou rigidez de pontos de vista. Algumas questões desafiadoras nas relações precisam ser verbalizadas, mas lembre-se de respeitar o semelhante, ponderando mais friamente. Tópicos mais ocultos, tabus e temas de sexualidade podem estar na pauta.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique