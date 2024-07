Abertura emocional

A conjunção de Vênus e Lua em Câncer nos traz grande abertura emocional no campo romântico. Estamos mais dispostos a nos abrir para o outro, acolhendo e sendo acolhidos. Partilha emocional em alta. Todavia, há também uma quadratura a Quíron em Áries, que nos pede cura através do respeito às necessidades pessoais e individualidades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua abertura emocional estará mais aflorada. A necessidade de partilhar sua afetividade deve ser expressa. Quíron no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra de que deve se lembrar de sua missão de ser você mesmo. Lembre-se que pode partilhar co os outros e ser você mesmo; Amor nostálgico, boas lembranças do passado e expressão afetiva em alta.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua expressão afetiva se faz alta com o encontro de Vênus, sua regente, com a Lua em Câncer. Em especial no terreno intelectual e da comunicação, expresse toda essa afetividade. Enxergue o amor à sua volta. Algumas feridas subconscientes precisam ser curadas. Saiba que pode amar e ser amado sem precisar de uma armadura, de competir com os outros. Você é um ser amoroso e isso carece ser expresso hoje.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há grande necessidade de se demonstrar o afeto através do plano material e cuidados práticos. Expresse sua sensibilidade cuidando de quem ama, dando um bom presente e se rodeando daquilo que Le traz segurança. Todavia, a quadratura a Quíron lhe pede que não fique circunscrito, mas lembre-se que deve fazer também pelo coletivo.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A conjunção da Lua, sua regente, com Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz muito mais amoroso, sociável e disposto a doar de si mesmo. Amor nostálgico e necessidade de doar algo de si mesmo. Busca por prazeres físicos e emocionais. Todavia, você é relembrado que deve respeitar seu senso de autoridade, limites e necessidades individuais da mesma forma.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O amor ganha um grande tom de romantismo e nostalgia para você. Está mesmo disposto a fazer sacrifícios e dar o melhor de si. Apenas se cuide para não idealizar as relações excessivamente. Amor pelo lado espiritual também em alta. Busque entender suas questões subconscientes relacionadas ao amor, já que há grande potencial de cura ativo.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu amor e sensibilidade para com as pessoas crescem muito hoje. Busque doar afeto e amor a todos. Amor e amizade andando de mãos dadas. Estará mesmo disposto a dar o melhor de si em prol de amigos, grupos, comunidades e pela coletividade. Mas também é relembrado a respeitar seus sentimentos e necessidade de individualidade emocional.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua expressão afetiva se faz alta com o encontro de Vênus, sua regente, com a Lua em Câncer. Muito em especial naquilo que tange seu trabalho, carreira, autoridade e deveres, Tudo isso deve ser feito com amor e dedicação. O amor romântico pede uma abordagem mais séria, mas também repeito à individualidade de cada um dentro do par.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua capacidade de amar e acolher se faz altíssima hoje. Busque formas de expandir a vivência afetiva e romântica, doando de si mesmo. Também o amor pela vida, pelo divino e por tudo aquilo que lhe amplie os horizontes se expressa. Mas também é relembrado que deve sair um pouco da idealização e prestar atenção aos detalhes e ao andamento do mundo material.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade de estar mais receptivo à troca afetiva e sexual se faz muito alta hoje. Busque se abrir mais e fluir. A troca tende a lhe fazer bem hoje. Emoções profundas quanto a esta esfera da vida são mobilizadas. Nostalgia e intensidade afetiva. Lembre-se, porém, de estar centrado em si mesmo e na sua vontade para que isso ocorra de maneira saudável.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grande abertura emocional para com as relações. Há um tom de romantismo e nostalgia. Busque ter abertura emocional para com o outro, demonstrando o que sente, acolhendo e sendo acolhido. Algumas dores emocionais pedem cura, lhe relembrando de quebrar a couraça e demonstrar mais do seu lado sensível e vulnerável.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Há grande necessidade de se demonstrar o afeto através do plano material e cuidados práticos. Estará buscando mais amor, cuidado e atenção ao seu ambiente próximo e às pessoas próximas. O amor lhe pede que seja útil, prestativo e amoroso. Mas lembre-se de ter também um tom de racionalidade para equilibrar isso tudo.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua expressão emocional ganha força hoje. Busque maneiras criativas de expressar seu afeto. Sua energia romântica estará ainda mais intensa e um tanto nostálgica. Expressão através da arte, música, poesia e afins facilitada. Mas lembre-se de se pautar nos seus valores pessoais e pragmatismo para que tudo isso ganhe uma formatação e não seja só um devaneio.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique