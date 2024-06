Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Os próximos meses lhe pedem que reavalie o compromisso em ser você mesmo. E isto inclui saber se dar limites, em especial no que sente. Você é uma potência afetiva e de doação e agora pode assumir mais este lado. Resgate da autoridade e poder dentro de si mesmo, assumindo mais sua sensibilidade e as rédeas da sua vida. Apare as arestas que lhe impedem de assumir seu poder pleno.

Leia também o horóscopo para os outros signos



Saturno retrógrado em Peixes

Saturno em Peixes entra em movimento retrógrado até meados de novembro deste ano. Será preciso reavaliar nossas estruturas, compromissos e limites para resgatarmos um senso de autorização e poder de realização. Revisão de compromisso para com as questões psicológicas, emocionais, subconscientes e espirituais. Diluição de velhas estruturas internas e autoridade emocional, do amor universal.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique