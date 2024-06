Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões frustrantes ligadas às finanças, vida material, prazer e senso de valor próprio tem lhe desafiado nos últimos meses e o processo está em seu ápice. Há agora uma forte motivação que lhe pede transformações emocionais profundas que lhe aliviem isso tudo. Deve buscar se entregar com fluidez à vida, saindo dos excessos de controle e vivendo com a alma aberta para as muitas possibilidades da vida.





Transcendendo frustrações

A oposição entre Lilith em Virgem e Netuno em Peixes nos desafia neste momento. Frustrações do campo material podem oscilar com uma busca por espiritualidade e transcendência. Mas deve-se evitar formas escapistas e nocivas neste processo. Busque maleabilizar sua vida material e busque formas de transcendência como terapias, meditações, orações, uso do magnetismo e da arte para transformar e ressignificar.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique