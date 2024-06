Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A posição lunar está lhe trazendo um senso de segurança em sua fé, objetivos futuros e princípios. A oposição com Vênus e Mercúrio pode lhe trazer questionamentos – seus mesmos ou de outras pessoas – e isso pode demandar diálogos profundos, Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz centramento, coragem e individualidade para não se abandonar no processo.





Emoções maduras e diálogo

A Lua continua no signo de Capricórnio, nos pedindo maturação emocional, lapidar arestas afetivas e encarar o subjetivo de forma mais objetiva. A oposição a Vênus e Mercúrio em Câncer nos instiga a diálogos emocionais, mas que tenham de ter um tom maduro e aterrado. O trígono a Marte em Touro traz energia mais proativa e de independência de valores.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique