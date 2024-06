VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A consciência de suas obrigações, compromissos, autoridade e carreira se faz alta neste período. Todavia, deve também ouvir a sensibilidade e necessidade dos outros. Seja consciente de suas obrigações, mas também auxilie quando isto lhe tocar o coração. Um pouco de relaxamento, fluidez e entrega podem lhe fazer bem agora.





Consciência racional e espiritual

A quadratura do Sol em Gêmeos com Netuno em Peixes nos mobiliza no sentido de vivenciar mais a experiência espiritual e transcendente com entendimento racional. Somos relembrados aqui de que é preciso desenvolver a força intelectual, mas que o racional sozinho não se sustenta. Busque enxergar o mundo com mais sensibilidade e se permita mais descanso, meditação e interiorização.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique