TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe traz aterramento e conexão com seu senso de valor próprio. Todavia, não se esqueça de auxiliar como puder a coletividade e seus semelhantes, mas respeitando seus próprios limites. Necessidades emocionais de amigos e outras pessoas podem lhe pedir que doe um pouco mais de si, mas sempre dentro daquilo que sabe ser seu espaço e motivação.





Consciência racional e espiritual

A quadratura do Sol em Gêmeos com Netuno em Peixes nos mobiliza no sentido de vivenciar mais a experiência espiritual e transcendente com entendimento racional. Somos relembrados aqui de que é preciso desenvolver a força intelectual, mas que o racional sozinho não se sustenta. Busque enxergar o mundo com mais sensibilidade e se permita mais descanso, meditação e interiorização.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique