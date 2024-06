LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, entra no aquático signo de Câncer. Você estará mais sensível e amável, sobretudo no que tange sua carreira, compromissos e posição de autoridade. As pessoas enxergarão mais seu lado cooperativo e sua autoridade emocional. Mercúrio aqui lhe favorece a reflexão sobre sua carreira, seu propósito no mundo e o uso de sua autoridade. Busque pensar com carinho no que deseja pra sua vida e imagem profissional.





Mercúrio e Vênus em Câncer

Mercúrio entra em Câncer. O lado intelectual passa a ter um colorido mais emotivo e subjetivo. Divagação em lembranças e memórias. Aqui é preciso sentir primeiro antes de falar. Vênus também entra em Câncer. Este é um posicionamento que ama o gregário, familiar e tudo aquilo que gera conforto e segurança emocional. O amor e as parcerias ganham um tom mais emocional e subjetivo. Juntos, os dois planetas nos pedem diálogo e conversa emocional junto do outro.

