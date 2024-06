Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Mercúrio entra no seu signo (solar ou ascendente) lhe estimulando a verbalizar e expressar quem você é. Momento propício a se enxergar melhor e também às suas emoções e intuições. Vênus entra no aqui, trazendo maior necessidade de cooperar, amar, se valorizar e também àqueles no seu entorno. Alta na sua energia feminina, momento para se cuidar e fazer algo de bom para si mesmo. Expresse e verbalize seu amor e senso de valor.





Mercúrio e Vênus em Câncer

Mercúrio entra em Câncer. O lado intelectual passa a ter um colorido mais emotivo e subjetivo. Divagação em lembranças e memórias. Aqui é preciso sentir primeiro antes de falar. Vênus também entra em Câncer. Este é um posicionamento que ama o gregário, familiar e tudo aquilo que gera conforto e segurança emocional. O amor e as parcerias ganham um tom mais emocional e subjetivo. Juntos, os dois planetas nos pedem diálogo e conversa emocional junto do outro.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique