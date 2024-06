CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe favorece com clareza e brilhantismo da mente aplicada ao mundo material. Terá muita objetividade e bons insights de formas como realizar seu trabalho e se comunicar neste setor. Também na saúde é um dia excelente para se experimentar, ouvir o próprio corpo e buscar formas alternativas de se alcançar bem estar e saúde plena. Seja flexível em suas rotinas e mude hábitos.





Clareza mental

A conjunção de Mercúrio com o Sol nos traz capacidade de decodificar os impulsos da essência, do espírito ou eu superior através do intelecto e ideias. Excelente dia para sintonizar a verdade e questões essenciais. Se dando no signo de Gêmeos, nos permite o uso apropriado da lógica e racionalidade através de uma clareza mental e foco.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique