VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com o Sol e lhe traz grande clareza de propósito. Terá mais alinhamento com seu dharma – seu caminho de vida. Na vida profissional tende também a brilhar na comunicação e a ter autenticidade. Diálogos com figuras de autoridade podem render boas ideias e insights. Busque focar sua mente agora em suas metas e comece a agir.

Clareza mental

A conjunção de Mercúrio com o Sol nos traz capacidade de decodificar os impulsos da essência, do espírito ou eu superior através do intelecto e ideias. Excelente dia para sintonizar a verdade e questões essenciais. Se dando no signo de Gêmeos, nos permite o uso apropriado da lógica e racionalidade através de uma clareza mental e foco.

