PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido grande amadurecimento e realismo. O aspecto desafiador a Mercúrio no seu campo emocional lhe pede que enxergue o passado e as emoções de forma mais crítica e madura, saindo da reatividade. A comunicação com familiares também carece desse senso de autodomínio, sensibilidade e calma.





Amadurecendo a mente

A quadratura de Mercúrio em Gêmeos e Saturno em Peixes traz para hoje a necessidade de se reavaliar a mente e ideias a partir de um comprometimento emocional mais profundo. Nem tudo se resolve pela mente, muitas vezes temos de ouvir nossas nuances mais sutis, emoções desafiadoras e aprender a transcender. Refinamento intelectual e aparo de arestas para abarcar realidades mais sutis ao campo mental.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique