TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais individualizado e proativo. Todavia, a quadratura a Plutão lhe traz desafios ligados ao campo profissional e de autoridade. Mudanças e desafios no trabalho podem lhe pedir que seja mais adaptável em seu ponto de vista e ação. Dificuldades com autoridades também; evite bater de frente ou ser agressivo, mas saiba reavaliar a situação toda com uma mentalidade mais aberta.





Leia também o horóscopo para os outros signos



Transformações necessárias

A quadratura entra Marte em Touro e Plutão em Aquário traz para o momento desafios ligados à ação, individualidade e emoções profundas. Marte em Touro traz um senso de ação mais sólida e ligada a valores fixos; todavia Plutão traz a necessidade de se quebrar paradigmas e pensar fora da caixa. Atenção para brigas por poder ou ações obstinadas. Aqui devemos ser mais maleáveis em nossos egos e individualidades para fazer as transformações necessárias.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique