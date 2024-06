SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe desafia no lidar com as emoções nas parcerias. Há grande clareza agora de como você vive o amor romântico, vida social e parcerias. Todavia, também é desafiado em suas emoções pessoais, carências, traumas passados e/ou questões do passado e familiares. Será preciso trabalhar a maturação em si mesmo para que isso se reflita em maior clareza e propósito nas relações. Limpe as emoções com maturidade para evita projeções inadequadas.





Leia também o horóscopo para os outros signos



Amadurecendo e superando

A quadratura entre Saturno em Peixes e Sol em Gêmeos traz para o dia de hoje desafios que nos incitam a amadurecer quem somos e como nos expressamos. O Sol geminiano traz muita clareza mental, mas que desafia a compreender com mais clareza nossas dores, restrições emocionais e dificuldades subconscientes ativadas por Saturno. Busca por perseverança e tenacidade para seguir seu caminho único, superando obstáculos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique