Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz grande carisma e visibilidade, em especial na carreira e compromissos. Sua imagem profissional tende à visibilidade, portanto use de carisma, diplomacia e comunicabilidade para usar o melhor este trânsito ao seu favor. Seus valores e imagem profissional ganham mais brilho. Busque comunicabilidade e clareza na relação com figuras de autoridade e ao exercer sua autoridade.

Clareza na troca

Ocorre hoje uma conjunção de Sol e Vênus no signo de Gêmeos. O dia de hoje nos traz maior consciência de nosso senso de valor próprio e partilhado. Há uma forte motivação para se relacionar e trocar com os semelhantes de forma leve, divertida, clara e afetuosa, mas também com racionalidade. Excelente para estudos, conversas e toda forma de partilha.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique