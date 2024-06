Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com o Sol e lhe traz muita clareza quanto a seu senso de valor próprio. Este é seu setor natural e você está brilhando nele. Busque a alegria dos prazeres sensoriais, materiais e tudo aquilo que lhe traga conforto e alegria. Também na divulgação de seus talentos terá um brilho especial. Busque cultivar o que tem valor neste momento.





Clareza na troca

Ocorre hoje uma conjunção de Sol e Vênus no signo de Gêmeos. O dia de hoje nos traz maior consciência de nosso senso de valor próprio e partilhado. Há uma forte motivação para se relacionar e trocar com os semelhantes de forma leve, divertida, clara e afetuosa, mas também com racionalidade. Excelente para estudos, conversas e toda forma de partilha.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique