Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Mercúrio e Júpiter lhe traz agora forte necessidade de se comunicar e se expressar de forma autêntica e fiel a si mesmo. Estará bem mais direto, mas também alegre e ousado. A relação com crianças e o mundo infantil pode trazer mais significado para a vida. Também hobbies, jogos, esportes ou artes podem lhe fazer ressignificar muita coisa.





Expansão mental

Mercúrio e Júpiter fazem conjunção no signo de Gêmeos. Somos chamados a expandir as nossas mentes, buscando padrões mais amplos e significativos para as linhas de pensamento. Pode haver muito volume de comunicação, mas atenção para exageros e fofocas. Momento propício para expandir a lógica, estudos e trocas de informação.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique