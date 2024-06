SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, se encontra com Mercúrio no seu setor de relações. Estará buscando mais intensamente se comunicar com o outro. Busque ter conversas significativas com o parceiro ou com quem deseje. Isso pode ser justamente o que pode mudar os rumos da relação e trazer perspectivas melhores e mais otimistas para o futuro conjunto





Expansão mental

Mercúrio e Júpiter fazem conjunção no signo de Gêmeos. Somos chamados a expandir as nossas mentes, buscando padrões mais amplos e significativos para as linhas de pensamento. Pode haver muito volume de comunicação, mas atenção para exageros e fofocas. Momento propício para expandir a lógica, estudos e trocas de informação.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique