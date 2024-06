PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se volta agora para a vida familiar, para o lar, as emoções pessoais e aqueles mais próximos. Busque encarar tudo isso com leveza. Olhe para o passado também com maior razão e desapego. Busque comunicar-se com clareza na esfera familiar. Possibilidade de mudanças no ambiente do lar ou de espaço físico em si.





Mercúrio em Gêmeos

Mercúrio entra em um de seus signos de regência natural: Gêmeos. Todas as qualidades geminianas são reforçadas: curiosidade, leveza, adaptabilidade, racionalidade, eloquência, habilidades comunicativas, etc. Busca mental motivada pela curiosidade e necessidade de se informar. A mente tende a estar mais ativa e lúcida neste período.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique